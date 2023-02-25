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Украина расширит границы с Россией и Беларусью до двух километров

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Эта зона будет практически заминирована

Украина расширит границы с Россией и Беларусью до двух километров

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина расширит полосу границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Вчера, 24 февраля, Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона 7475. Он предусматривает определенные изменения защиты территориальной целостности Украины:

  • “Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до двух км в ширину. Это практически будет заминирована территория.
  • Урегулированы вопросы привлечения Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к выполнению задач по охране государственной границы.
  • Определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения”, - говорится в законе.

Отметим, что граница Украины с Беларусью растягивается на 1111 километров, а сухопутная граница с Россией – на 1944. В настоящее время большая часть границы с РФ недоступна из-за оккупации и боевых действий, однако речь в законе на данный момент касается подконтрольных Киеву территорий – там, где возможно соблюдение этих правил.

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В статье: война с россией
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Источник:
ДПСУ

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