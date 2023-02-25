Украина расширит границы с Россией и Беларусью до двух километров
Эта зона будет практически заминирована
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина расширит полосу границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Вчера, 24 февраля, Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона 7475. Он предусматривает определенные изменения защиты территориальной целостности Украины:
- “Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до двух км в ширину. Это практически будет заминирована территория.
- Урегулированы вопросы привлечения Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к выполнению задач по охране государственной границы.
- Определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения”, - говорится в законе.
Отметим, что граница Украины с Беларусью растягивается на 1111 километров, а сухопутная граница с Россией – на 1944. В настоящее время большая часть границы с РФ недоступна из-за оккупации и боевых действий, однако речь в законе на данный момент касается подконтрольных Киеву территорий – там, где возможно соблюдение этих правил.
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