Украина расширит границы с Россией и Беларусью до двух километров

Украина расширит полосу границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Вчера, 24 февраля, Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона 7475. Он предусматривает определенные изменения защиты территориальной целостности Украины:

“Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до двух км в ширину. Это практически будет заминирована территория.

Урегулированы вопросы привлечения Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к выполнению задач по охране государственной границы.

Определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения”, - говорится в законе.

Отметим, что граница Украины с Беларусью растягивается на 1111 километров, а сухопутная граница с Россией – на 1944. В настоящее время большая часть границы с РФ недоступна из-за оккупации и боевых действий, однако речь в законе на данный момент касается подконтрольных Киеву территорий – там, где возможно соблюдение этих правил.