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Саладуха: Ситуация плохая, спортивная инфраструктура очень повреждена

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К сожалению, они уничтожают все

Саладуха: Ситуация плохая, спортивная инфраструктура очень повреждена

instagram.com/olga_saladukha

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Народный депутат Украины, экс-представительница легкой атлетики Ольга Саладуха рассказала, как война повлияла на спортивную инфраструктуру нашего государства. Ее слова цитирует The Telegraph:

"Ситуация плохая. Спортивная инфраструктура сильно повреждена, поэтому молодым и взрослым спортсменам невозможно тренироваться. Мы прилагаем все усилия, чтобы не было потерянного поколения, делаем все, чтобы вернуть людей, а те, кто в Украине, могли продолжать тренировки, развиваться как спортсмены.

На соревнованиях в прошлом месяце были дети, потерявшие дом, они видели войну, но были благодарны за соревнования и попросили еще. Некоторые из них плакали, потому что их тренеры были на фронте, некоторые много времени провели в бомбоубежищах. Но спорт дает им возможность стремиться к чему-то, увидеть будущее. Он нужен им" – сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала о влиянии войны на спорт.

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В статье: Ольга Саладуха
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