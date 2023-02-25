Саладуха: Ситуация плохая, спортивная инфраструктура очень повреждена

Народный депутат Украины, экс-представительница легкой атлетики Ольга Саладуха рассказала, как война повлияла на спортивную инфраструктуру нашего государства. Ее слова цитирует The Telegraph:

"Ситуация плохая. Спортивная инфраструктура сильно повреждена, поэтому молодым и взрослым спортсменам невозможно тренироваться. Мы прилагаем все усилия, чтобы не было потерянного поколения, делаем все, чтобы вернуть людей, а те, кто в Украине, могли продолжать тренировки, развиваться как спортсмены.

На соревнованиях в прошлом месяце были дети, потерявшие дом, они видели войну, но были благодарны за соревнования и попросили еще. Некоторые из них плакали, потому что их тренеры были на фронте, некоторые много времени провели в бомбоубежищах. Но спорт дает им возможность стремиться к чему-то, увидеть будущее. Он нужен им" – сказала она.