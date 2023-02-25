Россия обстреляла детский сад в Херсоне. ФОТО

Россияне обстреляли детский сад в Херсоне. По информации ГСЧС Украины в Херсонской области, после обстрела города вечером 24 февраля возник пожар в помещении детского сада в одном из микрорайонов.

Во время тушения пожара враг начал повторно обстреливать спасателей. Никто не пострадал.

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В ночь с 24 на 25 февраля спасатели выезжали на тушение пожаров в двух жилых домах, возникших также из-за вражеских обстрелов. Погибшие и травмированные не обнаружены.