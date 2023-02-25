Россия обстреляла детский сад в Херсоне. ФОТО
Также обстрел велся жилых домов
Фото: ДСНС України / Автор невідомий
Россияне обстреляли детский сад в Херсоне. По информации ГСЧС Украины в Херсонской области, после обстрела города вечером 24 февраля возник пожар в помещении детского сада в одном из микрорайонов.
Во время тушения пожара враг начал повторно обстреливать спасателей. Никто не пострадал.
В ночь с 24 на 25 февраля спасатели выезжали на тушение пожаров в двух жилых домах, возникших также из-за вражеских обстрелов. Погибшие и травмированные не обнаружены.
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