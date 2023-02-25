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Зеленский: Глобальный центр силы и смелости сейчас именно в Украине

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(1 голосов)

Традиционное обращение президента

Зеленский: Глобальный центр силы и смелости сейчас именно в Украине

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 25 февраля.

"Каждый успех наших дипломатов, каждая внешнеполитическая возможность нашего государства, каждое проявление мирового внимания к украинцам – базируются на несокрушимости народа Украины, несокрушимости наших воинов. На том, что Украина – крепкая и постоянно крепнет. Мир любит сильных. И помогает смелым.

Глобальный центр силы и смелости сейчас здесь, в Украине, именно в наших людях, защищающих наше государство. Которые защищают нашу землю, наш Донбасс, нашу Луганщину, все наши земли, где продолжаются очень жесткие и болезненные бои. Я благодарю каждого нашего воина, всех, кто стойко, сильно, смело защищает наши позиции на Донбассе, уничтожает врага и за мощный результат на востоке.

Слава каждому и каждому, кто сейчас в бою! Спасибо всем, кто помогает защищать Украину от российской агрессии! Слава Украине!", – рассказал Зеленский.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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