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ВСУ отразили 71 атаку россиян за субботу, украинская авиация нанесла 12 ударов

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Враг наступает на пяти направлениях, на двух обороняется

ВСУ отразили 71 атаку россиян за субботу, украинская авиация нанесла 12 ударов

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 26 февраля, сообщает, что за предыдущие сутки украинские воины отбили 71 атаку на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В частности, на Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Билогоровки, Спорного, Раздолевки, Федоровки, Васюковки, а также в районе Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении враг провел без успеха наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Пивничне Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление в районах населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар – успеха не имел.

В субботу россияне нанесли 14 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди. Ведется обстрел из артиллерии, минометов и танков по всей линии столкновения, в том числе в приграничных областях.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ обороняется. Российские оккупанты наращивают оборону временно оккупированного Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения. Из Челябинской области прибыли 150 российских военнослужащих срочной службы для выполнения инженерных работ.

Украинская авиация в субботу нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата разных типов: «Орлан-10», «Supercam S350» и «Ланцет-3».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы, а также еще 2 важные вражеские цели.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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