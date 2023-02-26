Еще более 600 отправлено к Кобзону. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
По состоянию на утро 26 февраля
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ с учетом показателей за 25 февраля 2023 года.
За субботу было ликвидировано еще 660 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 148 130 (+660) человек.
Также за сутки было уничтожено 29 единиц техники.
Потери россиян в технике:
- танков - 3381 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 6615 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2380 (+7) ед,
- РСЗО - 475 (+0) ед,
- средства ПВО - 247 (+0) ед,
- самолетов - 299 (+0) ед,
- вертолетов - 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2037 (+2),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5242 (+7) ед,
- специальная техника – 230 (+0).
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