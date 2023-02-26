Еще более 600 отправлено к Кобзону. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ с учетом показателей за 25 февраля 2023 года.

За субботу было ликвидировано еще 660 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 148 130 (+660) человек.

Также за сутки было уничтожено 29 единиц техники.

Потери россиян в технике: