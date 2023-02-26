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Еще более 600 отправлено к Кобзону. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Общие новости
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По состоянию на утро 26 февраля

Еще более 600 отправлено к Кобзону. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ с учетом показателей за 25 февраля 2023 года.

За субботу было ликвидировано еще 660 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 148 130 (+660) человек.

Также за сутки было уничтожено 29 единиц техники.

Потери россиян в технике:

  • танков - 3381 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 6615 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2380 (+7) ед,
  • РСЗО - 475 (+0) ед,
  • средства ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 299 (+0) ед,
  • вертолетов - 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2037 (+2),
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5242 (+7) ед,
  • специальная техника – 230 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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