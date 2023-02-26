  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Хорватия готовит к передаче Украине 14 вертолетов Mi-8: они поступят в ближайшие недели
В тренде

Хорватия готовит к передаче Украине 14 вертолетов Mi-8: они поступят в ближайшие недели

Общие новости
(1 голосов)

Загреб готовит все в конфиденциальном формате

Хорватия готовит к передаче Украине 14 вертолетов Mi-8: они поступят в ближайшие недели

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хорватия вывела из состава своих Вооруженных сил 12 вертолетов Ми-8МТВ-1 и два вертолета Ми-8Т. В стране начали процесс передачи этих транспортных средств Украине, сообщает Jutarnji list.

Несколько вертолетов сейчас расположены на территории Авиационно-технического центра в Большой Горице на Севере страны. Там они проходят необходимую техническую подготовку. Еще часть вертолетов стоят в ангарах, а два транспортных средства находятся за пределами этого центра в Большой Горице из-за нехватки места.

С вертолетов удаляются все имеющиеся отметки, при необходимости заменяется использованный материал, доливается масло и т.п.

На подготовку к транспортировке хорватам нужно потратить 10 дней. Семь вертолетов будет частично разобрана и перевезена наземным транспортом, еще половина – та, у которой больше мощность, полетит в Польшу, откуда будет доставлена в Украину.

Отметим, что Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович еще в ноябре сообщал о передаче Киеву 14-ти транспортных вертолетов. Однако и тогда он не дал конкретики, а сейчас все происходит под грифом "секретно". Пока официальную информацию от правительства получить невозможно.

По теме
yellow-arrow
За сутки россияне убили троих мирных жителей на Донбассе, - Кириленко
yellow-arrow
Украина будет готова к контрнаступлению весной, - ГУР
yellow-arrow
Еще более 600 отправлено к Кобзону. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде