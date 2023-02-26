Хорватия готовит к передаче Украине 14 вертолетов Mi-8: они поступят в ближайшие недели

Хорватия вывела из состава своих Вооруженных сил 12 вертолетов Ми-8МТВ-1 и два вертолета Ми-8Т. В стране начали процесс передачи этих транспортных средств Украине, сообщает Jutarnji list.

Несколько вертолетов сейчас расположены на территории Авиационно-технического центра в Большой Горице на Севере страны. Там они проходят необходимую техническую подготовку. Еще часть вертолетов стоят в ангарах, а два транспортных средства находятся за пределами этого центра в Большой Горице из-за нехватки места.

С вертолетов удаляются все имеющиеся отметки, при необходимости заменяется использованный материал, доливается масло и т.п.

На подготовку к транспортировке хорватам нужно потратить 10 дней. Семь вертолетов будет частично разобрана и перевезена наземным транспортом, еще половина – та, у которой больше мощность, полетит в Польшу, откуда будет доставлена в Украину.

Отметим, что Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович еще в ноябре сообщал о передаче Киеву 14-ти транспортных вертолетов. Однако и тогда он не дал конкретики, а сейчас все происходит под грифом "секретно". Пока официальную информацию от правительства получить невозможно.