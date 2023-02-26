Украина будет готова к контрнаступлению весной, - ГУР

Украинская армия будет готова перейти в контрнаступление весной, одна из стратегических целей будет заключаться в том, чтобы отрезать Крым от России. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению. Одной из стратегических целей будет цель вбить клин в российский фронт на юге между Крымом и материковой частью России. Украина может наносить удары по оружейным составам на территории РФ, в частности в Белгородской области. Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова", - объяснил специалист.

Цель контрнаступления, по словам Скибицкого, это освобождение всех оккупированных территорий Украины, включая Крым.