Украина будет готова к контрнаступлению весной, - ГУР
ВСУ собираются освободить оккупированные территории
MediaCenterUkraine-Ukrinform
Украинская армия будет готова перейти в контрнаступление весной, одна из стратегических целей будет заключаться в том, чтобы отрезать Крым от России. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
"Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению. Одной из стратегических целей будет цель вбить клин в российский фронт на юге между Крымом и материковой частью России.
Украина может наносить удары по оружейным составам на территории РФ, в частности в Белгородской области. Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова", - объяснил специалист.
Цель контрнаступления, по словам Скибицкого, это освобождение всех оккупированных территорий Украины, включая Крым.
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