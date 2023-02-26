ЦРУ предупреждает, что Китай может предоставить оружие России. В Пекин летит Лукашенко

Директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью CBS News, заявил, что власти Китая рассматривают вопрос о предоставлении оружия Российской Федерации.

Впрочем, Бернс подчеркнул, что Пекин еще не принял окончательное решение.

Слова Бернса подтверждают информацию, распространенную CNN и The Washington Post, которые ссылаясь на чиновников США сообщали, что Китай серьезно рассматривает возможность продажи боевых беспилотников, собственного оружия и 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов России.

Примечательно, что накануне о визите в Пекин объявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что белорусский диктатор во время встречи с Си Цзиньпином намерен обсудить помощь России и Китая в уклонении от санкций.