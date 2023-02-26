Воздушные силы ВСУ: С сентября уничтожено более 650 крылатых российских ракет и более 610 иранских дронов
Мощная статистика от ангелов украинского неба
Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, сколько украинские защитники уничтожили воздушные цели российских оккупантов с сентября прошлого года.
“Украина не осталась наедине, нам активно помогают западные партнеры, воздушным силам в частности. Мы получили зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, эффективно работающие на нашу Победу. Только с 11 сентября 2022 года уничтожено более 650 крылатых ракет окупантов и более 610 иранских ударных дронов”, - сказал Олещук.
Кроме этого командующий добавил, что Украина ждет очередных западных образцов оружия, однако отметил, что его нужно больше. Союзники знают о том, что нужно защитникам украинского неба.
“Пока ждем получения зенитных ракетных комплексов “Patriot” и SAMP/T-MAMBA. Они существенно усилят систему противовоздушной обороны нашего государства. Мы искренне благодарим наших союзников за солидарность, финансовую, гуманитарную помощь и санкции против государства-террориста, за ту военно-техническую помощь, которую уже оказали наши партнеры Украине. Но ее мало!
Нам нужно более технологичное современное оружие, которое поможет быстро навести порядок в небе и освободить его от присутствия воздушных террористов. Наши союзники знают, что конкретно нужно Украине, в частности, Воздушным Силам! Это современные многоцелевые самолеты и зенитные ракетные системы средней дальности. В большом количестве!”, - добавил Олещук.
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