Поврежден российский самолет. Белорусские СМИ сообщают о взрывах на аэродроме в Мачулищах
Причины взрывов пока неизвестны
Фото: nashaniva.com / Автор невідомий
На белорусском военном аэродроме в Мачулищах сегодня раздалось несколько взрывов.
По информации Объединения силовиков Беларуси BYPOL, сегодня утром на аэродроме, который находится в 12 км от Минска, раздались два взрыва. Поврежден военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.
В районе аэродрома наблюдается большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все автомобили.
Телеграм-канал "МотолькоПомоги" со ссылкой на собственные источники добавляет, что с 08:00-09:30 местные слышали два взрыва и, вероятно, еще один ночью.
Ранее мы сообщали, что
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