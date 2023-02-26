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Поврежден российский самолет. Белорусские СМИ сообщают о взрывах на аэродроме в Мачулищах

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Причины взрывов пока неизвестны

Поврежден российский самолет. Белорусские СМИ сообщают о взрывах на аэродроме в Мачулищах

Фото: nashaniva.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

На белорусском военном аэродроме в Мачулищах сегодня раздалось несколько взрывов.

По информации Объединения силовиков Беларуси BYPOL, сегодня утром на аэродроме, который находится в 12 км от Минска, раздались два взрыва. Поврежден военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

В районе аэродрома наблюдается большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все автомобили.

Телеграм-канал "МотолькоПомоги" со ссылкой на собственные источники добавляет, что с 08:00-09:30 местные слышали два взрыва и, вероятно, еще один ночью.

Ранее мы сообщали, что Хорватия готовит к передаче Украине 14 вертолетов Mi-8.

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В статье: война с россией
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