Генштаб: Авиация ВСУ за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 триста шестьдесят восьмых суток российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 11 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре города Херсона и вдоль всей линии фронта Донецкой области. Есть повреждения жилых гражданских частных и многоквартирных домов, есть жертвы среди гражданского населения. Уровень угрозы нанесения россией ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Вместе с тем, в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Екатериновка Черниговской области; Стукаловка, Павловка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Купянск Харьковской области. В районе Поповки Сумской области враг применил БПЛА с боевой нагрузкой.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки, Торского, Раздолевки и Федоровки. Совершил артиллерийские обстрелы более 18 населенных пунктов, в частности, Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области. В районах Житловка, Белогоровка, Веселое и Раздолевка нанес авиационные удары.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области. Обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, в том числе: Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Белая Гора, Александро-Шультино и Нью-Йорк Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Угледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, в частности Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Водяного, Первомайского, Нетайлового, Марьинки, Георгиевки, Богоявленки, Угледара и Великой Новоселки Донецкой области. Противник активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Маринки.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Нескучное, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. Нанес авиационный удар в районах Новополя и Красного.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Веселое, Матросовка, Ивановка, Никольское, Молодежное, Инженерное, Антоновка, Херсон и Днепровское Херсонской области. В целом районы 19 населенных пунктов.

Противник продолжает нести значительные потери. Так, в районе Горловки Донецкой области, 23 февраля проведена выездная экспертиза без официального оформления над около 200 телами погибших наемников так называемой ЧВК "вагнер". Оккупанты были ликвидированы в период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении. После окончания экспертизы тела захватчиков вывезли грузовиками в направлении Новошахтинска российской федерации.

Вместе с тем в местный морг городской больницы №2 города Горловка, в период с 22 по 24 февраля, из района Верхнеторецкого было доставлено до 30 тел погибших военнослужащих российских оккупационных войск, которые были призваны по мобилизации с временно оккупированных территорий Донецкой области и российской федерации. .

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.