Зеленский: Есть новые решения по поводу санкций против тех, кто помогает России вести войну

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 26 февраля.

"Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизнь и людей.

Подписал три указа по реализации решений СНБО. Против россиян, которые причастны к похищению украинских детей. Против представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает держать структуры наемников в России для войны против Украины и всех свободных людей.

Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится. Слава Украине!", – рассказал президент.