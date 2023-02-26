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Зеленский: Есть новые решения по поводу санкций против тех, кто помогает России вести войну

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Традиционное обращение президента

Зеленский: Есть новые решения по поводу санкций против тех, кто помогает России вести войну

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 26 февраля.

"Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизнь и людей.

Подписал три указа по реализации решений СНБО. Против россиян, которые причастны к похищению украинских детей. Против представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает держать структуры наемников в России для войны против Украины и всех свободных людей.

Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится. Слава Украине!", – рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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