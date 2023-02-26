Зеленский: Есть новые решения по поводу санкций против тех, кто помогает России вести войну
Традиционное обращение президента
скриншот
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 26 февраля.
"Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизнь и людей.
Подписал три указа по реализации решений СНБО. Против россиян, которые причастны к похищению украинских детей. Против представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает держать структуры наемников в России для войны против Украины и всех свободных людей.
Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится. Слава Украине!", – рассказал президент.
Популярное сейчас
- Ждем Мудрика. Тоттенхэм – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 25-го тура АПЛ
- Украина будет готова к контрнаступлению весной, - ГУР
- Еще более 600 отправлено к Кобзону. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Еще 650 ликвидированными и один уничтожен вертолет. Генштаб подытожил потери россиян на войне
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО