"Будут московиты, уральцы и другие". Путин заявил, что русский народ может не сохраниться
Как ускорить процесс распада РФ, Путин не сообщил
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главарь террористической организации "Российская Федерация" Владимир Путин заявил, что русский народ может не сохраниться. Об этом он заявил в комментарии одному из российских телеканалов сегодня, намекая на влияние Запада и необходимость "русского народа" консолидироваться, чтобы избежать ожидаемого распада страны.
"Если мы пойдем по пути распада России, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее.
Единственная цель Запада - ликвидировать Россию в ее нынешнем виде. Запад мог бы принять РФ в "семью цивилизованных народов" только по частям", - сообщил Путин.
Ранее мы сообщали, что
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