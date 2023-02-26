"Будут московиты, уральцы и другие". Путин заявил, что русский народ может не сохраниться

Главарь террористической организации "Российская Федерация" Владимир Путин заявил, что русский народ может не сохраниться. Об этом он заявил в комментарии одному из российских телеканалов сегодня, намекая на влияние Запада и необходимость "русского народа" консолидироваться, чтобы избежать ожидаемого распада страны.

"Если мы пойдем по пути распада России, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее.

Единственная цель Запада - ликвидировать Россию в ее нынешнем виде. Запад мог бы принять РФ в "семью цивилизованных народов" только по частям", - сообщил Путин.