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Российский самолет А-50У в Мачулища был поврежден в результате атаки дронами

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Диверсия

Российский самолет А-50У в Мачулища был поврежден в результате атаки дронами

Новина українською

Портал BYPOL сообщает, что российский самолет ДРЛО А-50У в Мачулищах, который был поврежден в результате взрыва сегодня утром, был атакован двумя дронами.

Диверсию организовали беларусы, которые уже успешно скрылися из страны и находятся в безопасности.

За информацией телеграм-канала "Беларускі Гаюн", силовики лукашенко на месте инцидента нашли сумку с пультами управления дронами.



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В статье: война с россией
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