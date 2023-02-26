Российский самолет А-50У в Мачулища был поврежден в результате атаки дронами

Портал BYPOL сообщает, что российский самолет ДРЛО А-50У в Мачулищах, который был поврежден в результате взрыва сегодня утром, был атакован двумя дронами.

Диверсию организовали беларусы, которые уже успешно скрылися из страны и находятся в безопасности.

За информацией телеграм-канала "Беларускі Гаюн", силовики лукашенко на месте инцидента нашли сумку с пультами управления дронами.





