Зеленский уволил командующего Объединенных сил

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Объединенными силами Эдуарда Москалева. Решение уже опубликовано на официальном сайте Президента.

Кто будет преемником Москалева, пока не сообщается.

Генерал-майор Москалев находился на этом посту с марта 2022 года. Он пришел на эту должность вместо Александра Павлюка, назначенного главой Киевской областной военной администрации.