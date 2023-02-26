Зеленский уволил командующего Объединенных сил
О его преемнике не сообщается
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Объединенными силами Эдуарда Москалева. Решение уже опубликовано на официальном сайте Президента.
Кто будет преемником Москалева, пока не сообщается.
Генерал-майор Москалев находился на этом посту с марта 2022 года. Он пришел на эту должность вместо Александра Павлюка, назначенного главой Киевской областной военной администрации.
Ранее мы сообщали, президент РФ Путин заявил, что
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