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Зеленский уволил командующего Объединенных сил

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О его преемнике не сообщается

Зеленский уволил командующего Объединенных сил

Zelenskiy / Official

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Объединенными силами Эдуарда Москалева. Решение уже опубликовано на официальном сайте Президента.

Кто будет преемником Москалева, пока не сообщается.

Генерал-майор Москалев находился на этом посту с марта 2022 года. Он пришел на эту должность вместо Александра Павлюка, назначенного главой Киевской областной военной администрации.

Ранее мы сообщали, президент РФ Путин заявил, что российский народ может не сохраниться.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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