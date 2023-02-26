"Снаряды падают раз в секунду". Радіо Свобода показала, что происходит в Бахмуте прямо сейчас
Держим кулаки за наших ребят
Фото: Радіо Свобода / Автор невідомий
Журналист "Радіо Свобода" Марьян Кушнир посетил позиции украинских войск в Бахмуте и снял работу наших военных. Как можно судить по видео, общее настроение у ребят боевое. Кушнир высказал свою точку зрения, что ситуация в городе не столь критична, хоть бой идет плотный, а снаряды падают раз в секунду.
Также "Радио Свобода" дополнительно выложила фото и видео, как выглядит город прямо сейчас.
Ранее мы сообщали, что
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