  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Снаряды падают раз в секунду". Радіо Свобода показала, что происходит в Бахмуте прямо сейчас
В тренде

"Снаряды падают раз в секунду". Радіо Свобода показала, что происходит в Бахмуте прямо сейчас

Общие новости
(1 голосов)

Держим кулаки за наших ребят

"Снаряды падают раз в секунду". Радіо Свобода показала, что происходит в Бахмуте прямо сейчас

Фото: Радіо Свобода / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Журналист "Радіо Свобода" Марьян Кушнир посетил позиции украинских войск в Бахмуте и снял работу наших военных. Как можно судить по видео, общее настроение у ребят боевое. Кушнир высказал свою точку зрения, что ситуация в городе не столь критична, хоть бой идет плотный, а снаряды падают раз в секунду.

Также "Радио Свобода" дополнительно выложила фото и видео, как выглядит город прямо сейчас.

Ранее мы сообщали, что Зеленский уволил командующего Объединенных сил.

По теме
yellow-arrow
Зеленский уволил командующего Объединенных сил
yellow-arrow
Российский самолет А-50У в Мачулища был поврежден в результате атаки дронами
yellow-arrow
Видеодайджест за 367-й день войны от Генштаба ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде