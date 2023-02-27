Россияне в ночь на понедельник атаковали Украину шахедами. Есть попадания
Под удар попал Хмельницкий
Ілюстративне фото, Getty Images
В ночь на понедельник, 27 февраля, Россия нанесла очередной удар по Украине с помощью дронов-камикадзе иранского производства Shahed.
Как сообщает Генштаб, в общей сложности было использовано 14 беспилотников. Предварительно, 11 из этих дронов сбили украинские защитники.
Между тем глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о трех взрывах в городе во время атаки.
Как сообщил мэр города Александр Симчишин, в результате атаки дронами в Хмельницком один человек погиб, четыре ранены. Поврежден ряд построек. Продолжается тушение пожаров.
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