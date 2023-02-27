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Россияне в ночь на понедельник атаковали Украину шахедами. Есть попадания

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Под удар попал Хмельницкий

Россияне в ночь на понедельник атаковали Украину шахедами. Есть попадания

Ілюстративне фото, Getty Images

Новина українською

В ночь на понедельник, 27 февраля, Россия нанесла очередной удар по Украине с помощью дронов-камикадзе иранского производства Shahed.

Как сообщает Генштаб, в общей сложности было использовано 14 беспилотников. Предварительно, 11 из этих дронов сбили украинские защитники.

Между тем глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о трех взрывах в городе во время атаки.

Как сообщил мэр города Александр Симчишин, в результате атаки дронами в Хмельницком один человек погиб, четыре ранены. Поврежден ряд построек. Продолжается тушение пожаров.

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Ночью россияне били с С-300 по Запорожью и артиллерией по Никополю, в воздухе вокруг Киева летали Shahed
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В статье: война с россией
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