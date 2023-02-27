ВСУ за воскресенье отразили 81 атаку россиян около 17 населенных пунктов - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 27 февраля, сообщил, что за прошедшие сутки украинские защитники отбили 81 атаку армии РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В частности, враг безуспешно атаковал в районах Новоселовского, Площанки, Белогоровки, Спорного и Берестового на Купянском и Лиманском направлениях.

На Бахмутском направлении противник совершил без успеха наступательные действия вблизи населенных пунктов Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Пивничне Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты были остановлены в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар.

По всей линии столкновения враг применяет артиллерию, минометы и танки для обстрелов украинских населенных пунктов. Кроме того, были обстреляны 22 населенных пункта в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

В течение воскресенья россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов, 2 из которых - с применением БПЛА типа "Шахед-136" по гражданской инфраструктуре (еще 12 шахедов атаковали Украину уже в ночь на понедельник). Оба дрона сбиты. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской и Донецкой областях. Есть погибшие и раненые мирные граждане, уничтожены гражданские дома и повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Уровень угрозы нанесения Россией ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.

В свою очередь, авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники уничтожили российский штурмовик Су-25. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов и вражескую станцию подавления спутниковой связи.