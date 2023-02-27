Уверенно приближаемся к 150 000 ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 26 февраля
Год войны = 300 сбитых российских самолетов
831 бригада тактичної авіації
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 148690 (+560) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3385 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6621 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2380 (+0) ед,
- РСЗО – 475 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 247 (+0) ед,
- самолетов – 300 (+1) ед,
- вертолетов – 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2048 (+11),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5248 (+6) ед,
- специальная техника – 230 (+0).
Данные уточняются.
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