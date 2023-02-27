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Уверенно приближаемся к 150 000 ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 26 февраля

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Год войны = 300 сбитых российских самолетов

Уверенно приближаемся к 150 000 ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 26 февраля

831 бригада тактичної авіації

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 148690 (+560) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3385 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6621 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2380 (+0) ед,
  • РСЗО – 475 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 247 (+0) ед,
  • самолетов – 300 (+1) ед,
  • вертолетов – 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2048 (+11),
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5248 (+6) ед,
  • специальная техника – 230 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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