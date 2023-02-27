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Ночью россияне били с С-300 по Запорожью и артиллерией по Никополю, в воздухе вокруг Киева летали Shahed

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Россия – страна-террорист

Ночью россияне били с С-300 по Запорожью и артиллерией по Никополю, в воздухе вокруг Киева летали Shahed

фото из свободных источников

Новина українською

В воздушном пространстве вокруг Киева за ночь с 26 на 27 февраля было сбито 9 БПЛА. По предварительной оценке, враг применил барражирующие боеприпасы "Shahed". Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом, противник пытался реализовать свою тактическую цель – истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась 5 с половиной часов. По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры, сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Кроме того, ночью 27 февраля российская оккупационная армия ударила ракетами С-300 по Запорожью. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры. По предварительным данным, никто из мирных жителей в результате ракетного удара не пострадал. Об этом Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация. Кроме того, один из запущенных российских снарядов, по всей вероятности, упал в воду. Также в результате вражеского обстрела зафиксировано два прилета в объект гражданской нежилой инфраструктуры.

В Никопольском районе снова было громко. Около полуночи российские оккупанты обстреляли Мировскую и Никопольскую громады из тяжелой артиллерии. В результате атаки в Никополе повреждены восемь частных домовладений, автомобиль, два газопровода и электросети. Люди не пострадали. Обследование территорий продолжается.

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В статье: война с россией Shahed-136 дрон
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Источник:
t.me/VA_Kyiv

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