Украина получит от Саудовской Аравии помощь в размере почти полмиллиарда долларов
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ОП
Совершен успешный визит в Киев министра иностранных дел Саудовской Аравии, принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда. Он встретился с Президентом Владимиром Зеленским и командой, сообщает глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Это первый официальный визит главы МИД КСА в Украину с момента установления дипломатических отношений между нашими странами (14 апреля 1993 г.). Украина получит реальную помощь от Саудовской Аравии, страны, которая считается самой большой экономикой Ближнего Востока, отметил Ермак.
В рамках визита в Офисе Президента были подписаны два документа, формализовавших предоставление Украине пакета помощи в размере $400 млн: гуманитарной помощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн.
У Украины и Саудовской Аравии есть общие вызовы и опыт борьбы с ними. Речь об иранских БПЛА, которые поставлялись определенным "повстанцам" и совершали атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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