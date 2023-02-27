Генштаб: В войсках врага отмечается массовое дезертирство, оккупанты готовятся к бегству с Херсонщины

На фоне военных успехов Вооруженных Сил Украины во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство. Учитывая это, российские заместители командиров по политической работе активно проводят разъяснительную работу по предотвращению дезертирства среди российских военнослужащих. До оккупантов пытаются довести статьи Уголовного кодекса о наказании, как сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, всех захватчиков пугают, что российские военнослужащие, с 2017 года находящиеся в статусе самовольно покинувших воинскую часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.

Также из-за опасений деоккупации украинских территорий, в населенном пункте Олешки и Скадовска Херсонской области российская оккупационная так называемая "власть" готовится к побегу на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым. С 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой "эвакуации" всем желающим. Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж.