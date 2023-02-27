В ГУР рассказали, когда ВСУ будут переходить в контрнаступление
Конкретное время наступления зависит от ряда факторов
ГУР
Украинская армия весной будет готова перейти к контрнаступлению. Об этом представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий сообщил в комментарии DW.
При этом он отметил, что конкретное время наступления зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.
"Одной из стратегических целей контрнаступления будет попытка вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью россии. Цель контрнаступления – освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года".
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Источник:ГУР
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