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В ГУР рассказали, когда ВСУ будут переходить в контрнаступление

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Конкретное время наступления зависит от ряда факторов

В ГУР рассказали, когда ВСУ будут переходить в контрнаступление

ГУР

Новина українською

Украинская армия весной будет готова перейти к контрнаступлению. Об этом представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий сообщил в комментарии DW.

При этом он отметил, что конкретное время наступления зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

"Одной из стратегических целей контрнаступления будет попытка вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью россии. Цель контрнаступления – освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года".

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В статье: война с россией ГУР
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Источник:
ГУР

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