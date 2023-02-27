В ГУР рассказали, когда ВСУ будут переходить в контрнаступление

Украинская армия весной будет готова перейти к контрнаступлению. Об этом представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий сообщил в комментарии DW.

При этом он отметил, что конкретное время наступления зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.