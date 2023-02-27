В Белом доме уточнили слова Джо Байдена о "ненужных" ВСУ самолетах F-16

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил комментарии президента Джо Байдена о том, что Украине на данный момент не нужны истребители F-16. Белый дом уделяет первостепенное внимание срочным потребностям этой войны и будет продолжать это делать.

"На каждом этапе этой войны президент пытался сделать так, чтобы украинские военные получали то, что им нужно. На первом этапе, когда они защищали Киев, это были противотанковое оружие Javelin и зенитные системы Stinger. И это сработало. Это помогло Украине защитить Киев. На втором этапе это была тяжелая артиллерия, чтобы помочь им обороняться от наступавших на восток Украины россиян. На этом этапе критическим элементом является способность наземного маневра. А это означает танки, бронетранспортеры, боевых машин пехоты".

"То, что говорит президент, означает, что он сосредоточен на этих возможностях. F-16 – это вопрос на потом. Поэтому президент Байден сказал, что он не продвигается с этим вопросом".