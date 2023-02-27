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Одесса осталась без света, в городе остановился электротранспорт

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Причина – авария

Одесса осталась без света, в городе остановился электротранспорт

фото из соцсетей

Новина українською

В понедельник, 27 февраля, пресс-служба ДТЭК в Одессе объяснила, почему регион на данный момент находится без электричества:

"На Одесщине произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Поэтому временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район. Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы сразу после отбоя воздушной тревоги", – написали в ДТЭК в 9:25.

В коммунальном предприятии Одесского электротранспорта отметили, что из-за отсутствия электроэнергии остановлено движение трамваев и троллейбусов. По данным ДТЭК, на 27 февраля Укрэнерго не устанавливал лимиты электроснабжения, однако графики отключения света будут действовать в тех регионах, где повреждены сети.

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В статье: война с россией ДТЭК электричество
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Источник:
ДТЭК

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