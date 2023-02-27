ОК Юг предупредили о высокой угрозе ракетных ударов врага
Не пренебрегайте укрытием, держите пауэрбанки заряженными
Avatars for Ukraine
Утром в понедельник, 27 февраля, Россия вывела в Черное море подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа Калибр. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в своих социальных сетях.
Вражеская корабельная группировка в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега (6 кораблей). Но существует большая угроза нанесения ракетных ударов по Украине, об этом свидетельствуют анализ активности авиации, воздушная разведка РФ и свежая ночная атака Шахедами.
"Будьте бдительны и внимательны, не пренебрегайте мерами безопасности, оперативно реагируйте на предупреждение о воздушной тревоге".
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