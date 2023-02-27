  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. NYT: Болгария расконсервировала производство дефицитных снарядов советского типа для ВСУ
В тренде

NYT: Болгария расконсервировала производство дефицитных снарядов советского типа для ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

122-мм

NYT: Болгария расконсервировала производство дефицитных снарядов советского типа для ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В болгарском городе Костенец после перерыва в 35 лет оружейный завод "Терем" начал производить 122-миллиметровые артиллерийские снаряды советского образца для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает издание The New York Times.

Завод прекратил выпуск 122-миллиметровых снарядов по окончании холодной войны в 1988 году. В январе 2023 года предприятие возобновило выпуск снарядов. На церемонии открытия новой производственной линии присутствовали представители посольства США.

Напомним, Болгария без большой огласки активно помогала Киеву с боеприпасами и дизельным топливом для военной техники в решающие месяцы войны.

Читайте такжеПентагон: США поставляют ВСУ боеприпасы со складов в Израиле и Южной Корее

По теме
yellow-arrow
Хорватские фанаты вывесили баннер в поддержку пленных воинов Азова
yellow-arrow
МВД Украины: РФ нанесла повторный удар по спасателям в Хмельницком – есть жертвы
yellow-arrow
ОК Юг предупредили о высокой угрозе ракетных ударов врага
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией The New York Times
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
nytimes.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде