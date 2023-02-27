NYT: Болгария расконсервировала производство дефицитных снарядов советского типа для ВСУ
122-мм
Getty Images / Global Images Ukraine
В болгарском городе Костенец после перерыва в 35 лет оружейный завод "Терем" начал производить 122-миллиметровые артиллерийские снаряды советского образца для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает издание The New York Times.
Завод прекратил выпуск 122-миллиметровых снарядов по окончании холодной войны в 1988 году. В январе 2023 года предприятие возобновило выпуск снарядов. На церемонии открытия новой производственной линии присутствовали представители посольства США.
Напомним, Болгария без большой огласки активно помогала Киеву с боеприпасами и дизельным топливом для военной техники в решающие месяцы войны.
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