МВД Украины: РФ нанесла повторный удар по спасателям в Хмельницком – есть жертвы
Сражаемся со страной-террористом
Ігор Клименко Facebook
В Хмельницком российские оккупанты повторно ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия атаки Шахедов в ночь на понедельник, 27 февраля. Двое погибли. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
"Сегодня команда МВД Украины потеряла двух спасателей: 21-летнего Владислава Дворака и 31-летнего Сергея Севрука. Вместе с коллегами из ГСЧС Украины они этой ночью ликвидировали последствия атаки российских БПЛА в Хмельницкой области. А затем враг нанес повторный обстрел по нашим героям, у которых не было оружия. Двое погибли. Еще трое спасателей получили ранения. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь. МВД скорбит вместе с семьями погибших. Помним и ценим наших героев. Стоим".
Ночью россияне атаковали Украину иранскими дронами Shahed. В Хмельницком, кроме спасателей, ранение получила девушка — она будет лечиться амбулаторно. Генштаб сообщил об уничтожении 11 из 14 дронов, запущенных орками.
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