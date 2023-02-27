МВД Украины: РФ нанесла повторный удар по спасателям в Хмельницком – есть жертвы

В Хмельницком российские оккупанты повторно ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия атаки Шахедов в ночь на понедельник, 27 февраля. Двое погибли. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Сегодня команда МВД Украины потеряла двух спасателей: 21-летнего Владислава Дворака и 31-летнего Сергея Севрука. Вместе с коллегами из ГСЧС Украины они этой ночью ликвидировали последствия атаки российских БПЛА в Хмельницкой области. А затем враг нанес повторный обстрел по нашим героям, у которых не было оружия. Двое погибли. Еще трое спасателей получили ранения. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь. МВД скорбит вместе с семьями погибших. Помним и ценим наших героев. Стоим".

Ночью россияне атаковали Украину иранскими дронами Shahed. В Хмельницком, кроме спасателей, ранение получила девушка — она будет лечиться амбулаторно. Генштаб сообщил об уничтожении 11 из 14 дронов, запущенных орками.