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В ЦРУ высказались о недооценке Путиным США, а также военной поддержке Ираном России

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Сотрудничество террористов – опасная штука

В ЦРУ высказались о недооценке Путиным США, а также военной поддержке Ираном России

фото из свободных источников

Новина українською

Тегеран снабжает кремль оружием в обмен на помощь в ракетной программе. Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс сказал в интервью на телеканале CBS, цитирует его CNN.

"Мы знаем, что иранцы уже предоставили россиянам сотни ударных БПЛА, которые они используют, чтобы причинить боль гражданам Украины и гражданской инфраструктуре. Мы знаем, что они предоставили боеприпасы для артиллерии и для танков".

В то же время в ЦРУ видят признаки того, что российская федерация предлагает Тегерану помощь в их ракетной программе, а также рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей в рамках сотрудничества.

Американский дипломат сказал, что глава российских спецслужб Сергей Нарышкин продемонстрировал на их встрече в ноябре 2022-го "чувство дерзости и высокомерия", отражавшее собственные убеждения путина.

"В том, что он может заставить время работать на себя. Что он, по его мнению, может "перемалывать" украинцев и изматывать наших европейских союзников, из-за чего рано или поздно наступит политическая усталость. Я думаю, что он прямо сейчас слишком уверен в своей способности... истощить Украину. Но в какой-то момент ему также придется столкнуться с растущими расходами, когда его солдаты в гробах будут возвращаться домой в некоторые из беднейших районов России, откуда многие призывники были брошены на фронт как пушечное мясо. Путин недооценивает решимость США".

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В статье: война с россией
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Источник:
CNN

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