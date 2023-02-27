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"Все худшее для вас еще впереди". Силы спец. операций ВСУ "поздравили" спецназ РФ с их праздником

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Рука российского врага в пасти украинского волка

"Все худшее для вас еще впереди". Силы спец. операций ВСУ "поздравили" спецназ РФ с их праздником

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Новина українською

Каждый год, 27 февраля, начиная с 2015 года, в России отмечается День сил специальных операций. Украинское командование Сил специальных операций ВСУ решило "поздравить" спец. назначенцев врага, четко заявив следующее:

"С днем ссо рф! Все худшее для вас еще впереди, вас применили за рубежом. Наш рубеж станет для вас последним! (С) ССО Украины".

Силы российской ССО участвовали в российской агрессии против Украины. Значительную роль они сыграли на первых этапах войны, интервенции в Крым. Эпизодические упоминания об участии ССО появлялись и во время продолжения конфликта, на Донбассе.

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В статье: война с россией
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