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Известно, сколько времени понадобится Польше для передачи следующей партии Leopard 2A4

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Известно, сколько времени понадобится Польше для передачи следующей партии Leopard 2A4

Facebook Anita Anand

Новина українською

В течение нескольких недель Украина получит от Польши следующие 10 танков Leopard 2A4. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, сообщает PAP. Передача следующей партии танков Leopard 2A4 состоится сразу после завершения на них обучения ВСУ.

"Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется при обучении… Это перспектива на несколько недель".

Он также отметил, что обещанные премьером Польши Матеушем Моравецким танки PT-91 и Т-72 также "являются вопросом недель".

"Они практически в процессе передачи, потому скоро будут в Украине".

Министр обороны Испании Маргарит Роблес заявила, что начат ремонт танков Leopard для Украины, а также готовятся экипажи для этих боевых машин и бригады, которые будут осуществлять техническое обслуживание. Об этом она рассказала в интервью испанскому изданию La Vanguardia.

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В статье: война с россией Leopard Leopard 2
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Источник:
lavanguardia.com

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