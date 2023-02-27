Гуменюк: Высадка российского десанта в Приднестровье невозможна априори

Высадка российского десанта в Приднестровье невозможна, поскольку Украина никогда не позволит российским самолетам пересечь свое воздушное пространство.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает Укринформ.

"Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь это необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Ну кто же им позволит! Те силы, которые сейчас там сосредоточены на самой территории Приднестровья, скорее всего, с глубоким удивлением наблюдают за сообщениями об их мощности, которые распространяет российская пропаганда.

Мы со своей стороны и границы, и позиции понимаем, что наш отпор будет абсолютно мощным. Наши силы сосредоточены вдоль границы адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна, если они отчаянно рванут", – пояснила она.