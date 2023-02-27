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Гуменюк: Высадка российского десанта в Приднестровье невозможна априори

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Отпор будет абсолютно мощным

Гуменюк: Высадка российского десанта в Приднестровье невозможна априори

фото из свободных источников

Новина українською

Высадка российского десанта в Приднестровье невозможна, поскольку Украина никогда не позволит российским самолетам пересечь свое воздушное пространство.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает Укринформ.

"Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь это необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Ну кто же им позволит! Те силы, которые сейчас там сосредоточены на самой территории Приднестровья, скорее всего, с глубоким удивлением наблюдают за сообщениями об их мощности, которые распространяет российская пропаганда.

Мы со своей стороны и границы, и позиции понимаем, что наш отпор будет абсолютно мощным. Наши силы сосредоточены вдоль границы адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна, если они отчаянно рванут", – пояснила она.

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Напомним, что 23 февраля минобороны России дважды заявляло, что украинские силы в ближайшее время планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.

Минобороны Молдовы 24 февраля опровергло заявление российского военного ведомства о якобы подготовке Украиной провокации в Приднестровье.

МИД России пригрозил "адекватным" ответом, распространяя ложные обвинения в адрес Украины якобы о подготовке провокаций в непризнанном Приднестровье.

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В статье: война с россией Наталья Гуменюк
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