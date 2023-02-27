ГУР: У Москвы осталось менее 100 высокоточных крылатых ракет
Впрочем, старых ракет у России более тысячи
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Главное управление разведки Украины замечает, что Россия меняет тактику в применении ракет против Украины.
Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Черняк в комментарии "РБК-Украина".
"Во-первых, они действительно учатся на своих ошибках. Во-вторых, у них заканчиваются не только высокоточные ракеты, а ракетное вооружение в целом", - сказал Черняк.
По данным ГУР, у Москвы осталось менее 100 высокоточных крылатых ракет, которые чаще всего используются при обстрелах – "Калибр", Х-101, Х-555.
Черняк уточнил, что в общем ракет у России еще тысячи, но они используют их гораздо больше, чем производят (по данным разведки, за месяц россияне могут изготовить не более 30-40 ракет – ред.)
А те старые ракеты, которые есть у них на вооружении, или не долетают из-за неисправности, или имеют ограниченный радиус поражения.
Представитель разведки также добавил, что 95% сухопутных войск РФ так или иначе участвуют в агрессии против Украины, но не достигают какого-то стратегического успеха, поэтому оккупанты решили увеличить свой наступательный потенциал с помощью применения авиации.
В то же время Черняк подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона ежедневно усиливается, а с учетом того, что Воздушные силы научились сбивать ракеты и дроны-камикадзе, самолеты сбивать будет еще проще.
Также в украинской разведке отмечают, что российская армия не отказалась от идеи уничтожить энергосистему Украины. Но вместе с энергетикой враг хочет уничтожить и топливно-энергетический сектор, чтобы остановить поставки нефтепродуктов.
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