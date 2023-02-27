Украинские игроки и тренеры записали ВИДЕОобращение к фанатам, которые находятся на фронте
УПЛ вернулась, но фанатские трибуны пусты
фото - Олександр Приходько
Украинские футболисты и тренеры обратились к футбольным фанатам, находящимся на фронте.
В записи видео приняли участие Владимир Езерский, Роман Зозуля, Тарас Степаненко, Руслан Ротань, Сергей Сидорчук, Максим Имереков и Дмитрий Хомченовский.
"Сегодня, 27.02 игрой "Александрия" – "Металлист 1925" возобновляются матчи среди команд УПЛ. В обычное время и при других обстоятельствах, возвращение футбола после зимнего перерыва - это то, чего ждут настоящие фанаты, предвкушая встречу с друзьями на стадионе и планируя свои дела по календарю выездных матчей любимой команды.
К сожалению, в этом году все совсем иначе. По-прежнему соревнования возвращаются в оговоренные даты. Однако по понятным причинам фанатские сектора этой весной будут пустыми. Оставив футбольные дела до лучших времен, большинство ультрас принимают участие в защите Родины от российских оккупантов.
Понимая это, известные игроки украинских футбольных клубов, члены футбольной семьи, записали обращения к фанатскому сообщество страны, в котором благодарят Воинов за их смелость и решительность, проявленные при обороне украинских городов. Также футболисты подчеркнули, что помнят и уважают пожертвование тех, благодаря кому украинский футбол будет существовать и дальше", - говорится в сообщении.
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