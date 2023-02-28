ВСУ отразили более 60 атак россиян на пяти направлениях

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 28 февраля, сообщает, что Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки украинские воины отбили более 60 атак противника на указанных направлениях.

В частности, на Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили несколько безуспешных наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

За понедельник россияне нанесли 8 ракетных и 32 авиационных удара. Совершили 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза дальнейших ракетных ударов значительна по всей территории Украины. Оккупанты обстреливают украинские города и села по всей линии столкновения из артиллерии, минометов и танков, также под удар попадают населенные пункты недалеко от границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Украинская авиация в течение понедельника нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.