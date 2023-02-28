ВСУ отразили более 60 атак россиян на пяти направлениях
Утренняя сводка Генштаба о ситуации на фронте
28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 28 февраля, сообщает, что Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
За прошедшие сутки украинские воины отбили более 60 атак противника на указанных направлениях.
В частности, на Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили несколько безуспешных наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.
За понедельник россияне нанесли 8 ракетных и 32 авиационных удара. Совершили 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза дальнейших ракетных ударов значительна по всей территории Украины. Оккупанты обстреливают украинские города и села по всей линии столкновения из артиллерии, минометов и танков, также под удар попадают населенные пункты недалеко от границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Украинская авиация в течение понедельника нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.
Популярное сейчас
- Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса
- Церемония вручения наград ФИФА The Best: все победители
- Павелко: УАФ ведет переговоры о допуске болельщиков на матчи УПЛ
- Генштаб: В войсках врага отмечается массовое дезертирство, оккупанты готовятся к бегству с Херсонщины
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
Новости по теме
- 10:09 Украинские Генштаб: В войсках врага отмечается массовое дезертирство, оккупанты готовятся к бегству с Херсонщины
- 08:23 Украинские Уверенно приближаемся к 150 000 ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 26 февраля
- 07:42 Украинские ВСУ за воскресенье отразили 81 атаку россиян около 17 населенных пунктов - Генштаб