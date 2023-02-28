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Завтра-послезавтра будет 150 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 27.02

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Завтра-послезавтра будет 150 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 27.02

Генштаб

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 149240 (+550) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3388 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6630 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 2383 (+3) ед,
  • РСЗО – 478 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 247 (+0) ед,
  • самолетов – 300 (+0) ед,
  • вертолетов – 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2051 (+3),
  • крылатые ракеты 873 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5252 (+4) ед,
  • специальная техника – 230 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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