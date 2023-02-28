Завтра-послезавтра будет 150 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 27.02
Закрываем месяц
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 149240 (+550) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3388 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6630 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 2383 (+3) ед,
- РСЗО – 478 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 247 (+0) ед,
- самолетов – 300 (+0) ед,
- вертолетов – 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2051 (+3),
- крылатые ракеты 873 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5252 (+4) ед,
- специальная техника – 230 (+0).
Данные уточняются.
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