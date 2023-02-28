"Сложная и напряженная". В ВСУ и Министерстве обороны прокомментировали ситуацию в Бахмуте

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский и заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр высказались о ситуации на Бахмутском направлении:

"Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера, пытающиеся прорвать оборону наших войск и оцепить город. В боях за Бахмут наши воины показывают многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма", – отметил Сырский.

"Если коротко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная. Вражеская армия наращивает интенсивность штурмовых действий. Самая сложная обстановка остается на Бахмутском направлении. Враг во время наступательных действий использует тактику истощения и тотального разрушения. Вместе с тем, враг несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек. Силы обороны Украины ведут активные оборонительные действия в условиях количественного превосходства противника. Наши бойцы мужественно сражаются с врагом", – прокомментировала Маляр.