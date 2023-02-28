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"Сложная и напряженная". В ВСУ и Министерстве обороны прокомментировали ситуацию в Бахмуте

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(2 голосов)

Ребята держатся

"Сложная и напряженная". В ВСУ и Министерстве обороны прокомментировали ситуацию в Бахмуте

Zelensky Official

Новина українською

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский и заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр высказались о ситуации на Бахмутском направлении:

"Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера, пытающиеся прорвать оборону наших войск и оцепить город. В боях за Бахмут наши воины показывают многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма", – отметил Сырский.

"Если коротко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная. Вражеская армия наращивает интенсивность штурмовых действий. Самая сложная обстановка остается на Бахмутском направлении. Враг во время наступательных действий использует тактику истощения и тотального разрушения. Вместе с тем, враг несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек. Силы обороны Украины ведут активные оборонительные действия в условиях количественного превосходства противника. Наши бойцы мужественно сражаются с врагом", – прокомментировала Маляр.

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В статье: война с россией Анна Маляр Бахмут Александр Сырский
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Источник:
Маляр

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Комментарии (4)
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MaximSK (Киев)
28.02.2023 в 09:03
Ситуация с каждым днем ухудшается там, постоянно орки продвигаются вперед, хоть и с большими потерями.Если ничего не сделать, Бахмут повторить историю Северодонецка, Лисичанска и Рубежного в течении максимум месяца.
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nadobi (Полтава)
28.02.2023 в 09:24
Ты то откуда знаешь?
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MaximSK (Киев)
28.02.2023 в 10:27
Если следишь за новостями, то видишь что они захватывают села вокруг Бахмута и даже зашли в город. Наши войны делают все что могут, но город мы теряем,
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Oohhmee (Винница)
28.02.2023 в 09:40
Британська розвідка прям тобі на диван доклала?
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