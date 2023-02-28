В российском Туапсе произошел взрыв на территории нефтебазы, оккупанты сетуют на работу дронов ВСУ
Бавовна!
baza
В Краснодарском крае российской федерации произошел пожар на нефтебазе "Роснефти". По предварительным данным, ее атаковали беспилотниками, об этом пишут российские телеграм-каналы.
Взрывы на территории нефтехранилища произошли в ночь с 27 на 28 февраля. Два беспилотника, начиненных взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем в Туапсе. Пострадала система теплоснабжения столовой. После взрыва остались два воронки глубиной в полтора метра. После атаки БПЛА на нефтебазе начался пожар. Его якобы удалось потушить за час.
Местные власти утверждают, что "оснований для беспокойства нет". Согласно сообщению администрации города Туапсе Краснодарского края, нефтяные резервуары пожар не затронул, пострадавших нет. Интересно, что рядом с нефтебазой находится казарма с военными МО РФ.
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