В Мелитополе мирные люди стали живым щитом для врана. На Херсонщине россияне ограничили передвижение гражданских

Мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал в эфире телемарафона скопление рашистов на Запорожском направлении. Оккупанты устроили во временно занятом Мелитополе сплошную военную базу.

Они прячутся за спинами мирных жителей: устроились в здании ПТУ, стоящем посреди многоэтажек; располагаются на территории бывшей трикотажной фабрики, окруженной жилыми домами; размещаются вблизи центрального рынка, где целый день есть гражданские; ставят свое ПВО среди жилых домов и от обломков ракет гибнут люди; прикрываются детьми, размещаются в школах и детских садах.

По информации Генштаба, противник ограничивает передвижение гражданского населения на временно захваченной территории Херсонской области. В частности, въезд в населенный пункт Проминь разрешен только гражданам с местной регистрацией и при наличии специального пропуска.