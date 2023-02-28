В Мелитополе мирные люди стали живым щитом для врана. На Херсонщине россияне ограничили передвижение гражданских
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Мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал в эфире телемарафона скопление рашистов на Запорожском направлении. Оккупанты устроили во временно занятом Мелитополе сплошную военную базу.
Они прячутся за спинами мирных жителей: устроились в здании ПТУ, стоящем посреди многоэтажек; располагаются на территории бывшей трикотажной фабрики, окруженной жилыми домами; размещаются вблизи центрального рынка, где целый день есть гражданские; ставят свое ПВО среди жилых домов и от обломков ракет гибнут люди; прикрываются детьми, размещаются в школах и детских садах.
По информации Генштаба, противник ограничивает передвижение гражданского населения на временно захваченной территории Херсонской области. В частности, въезд в населенный пункт Проминь разрешен только гражданам с местной регистрацией и при наличии специального пропуска.
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