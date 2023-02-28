В Санкт-Петербурге объявлен план Ковер из-за неизвестного объекта в воздухе. Также в РФ завыли сирены

В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково перестал принимать самолеты, в городе ввели план "Ковёр" из-за неизвестного объекта в воздухе, об этом сообщают российские СМИ. Над городом подняты истребители. Судя по данным сервиса Flightradar, гражданские самолеты не приближаются к Санкт-Петербургу.

Обновлено в 11:03: План "Ковер" в Петербурге отменен. Небо над городом открывают. Объект, из-за которого он введен, не обнаружен.

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В то же время интересно, что в ряде регионов на болотах снова объявили воздушную тревогу по радио и ТВ. Власти успокаивают россиян и говорят, что никакой тревоги нет, это дело рук украинских хакеров, сломавших передатчик сигнала.

О звуках воздушной тревоги сообщают в Краснодаре, Воронеже, Казани, Санкт-Петербурге, Белгороде, Саратове и Подмосковье.