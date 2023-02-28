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"Он поддерживает Украину". Бабич трудоустроился в клубе с российским владельцем

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Команда сейчас выступает на уровне аматоров

"Он поддерживает Украину". Бабич трудоустроился в клубе с российским владельцем

Фото: fcmariupol.com

Новина українською

Известный украинский специалист Александр Бабич рассказал о своем новом месте работе. Экс-тренер "Мариуполя" и "Кривбасса" трудоустроился в болгарском клубе "Фратрия", который принадлежит россиянину Виктору Бакуревичу.

– Пока говорить не о чем. На данный момент я просто помогаю команде в качестве тренера-консультанта.

"Фратрия" – это молодой клуб, ему буквально один год. Команда собрана из молодых ребят, выехавших из Украины – из Киева, Одессы, Николаева, Краматорска. Это в основном игроки команд U-17 и U-18. Тут есть детская футбольная школа, местные ребята также играют в этой команде. В основном, те, кто не прошел отбор в академиях клубов "Спартак" (Варна) и "Черно море".

Сейчас "Фратрия" выступает на уровне аматорского чемпионата, но в следующем сезоне планирует заявиться в третью лигу чемпионата Болгарии. Это аналог украинской Второй лиги. Перед клубом стоит цель выйти на профессиональный уровень и постепенно подниматься из лиги в лигу.

– Расскажите о владельце клуба "Фратрия".

– Владельцем является российский бизнесмен Виктор Бакуревич. Он еще в 2008 году покинул Россию. Он занимает правильную позицию в отношении Украины, поддерживает нашу страну.

Бакуревич поддерживает молодых ребят, которые выехали из Украины. В команде играет много наших юных футболистов. Кроме того, Бакуревич занимается волонтерской деятельностью в поддержку нашей страны, о чем открыто заявляет во всех интервью, - рассказал Бабич.

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В статье: Александр Бабич
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