Буданов рассказал, что нужно ВСУ для достижения перелома в войне с РФ, и подходят ли Украине F-16

Для достижения перелома в войне Украине необходимо, чтобы партнеры более интенсивно поставляли вооружение. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Не думаю, что скажу что-то новое для вас, это интенсификация поставок вооружения. Именно интенсификация. Потому что вооружение идет, но темпы и объемы не достаточны для перелома. По состоянию на сейчас. То есть, нужно больше".

"По моему мнению, нам нужна штурмовая авиация. F-16 и тому подобные платформы, они не являются штурмовой авиацией. Штурмовая авиация, в США это, прежде всего, самолеты А10, Thunderbolt II. Так же это армейская авиация, но это ударные вертолеты типа AН64 и т.д. Это воздушные платформы, предназначенные для нанесения ударов по земле".

"Фактически почти единственной страной, которая на самом деле передает более-менее серьезные вооружения россии, это Иран. Тоже ничего нового я вам не скажу. Была информация, что что-то там уходило из Северной Кореи, но у нас нет тому подтверждения. И никакого случая нет, когда мы бы зафиксировали, что вот какое-то вооружение, пришедшее из Северной Кореи, вот оно здесь было использовано. Возможно, еще мы этого просто не видели, или оно идет на какие-то другие, как говорится, нужды".

"Сербия, на которую так все в России надеялись, отказала в передачах вооружений. Есть определенные попытки купить через третьи страны, более или менее масштабно ввезти вооружение. Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится, увидим со временем. Но по факту Россия, в вопросе вооружений ограничена, скажем так, Ираном. По состоянию на сейчас".