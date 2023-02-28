Разрушения, пострадавшие, жертвы. Россияне ударили по мирным в Херсоне и спасателям в Святогорске
РФ – страна-террорист
Ермак телеграм-канал
Россияне снова обстреляли Херсон. В результате обстрела произошло разрушение частного жилого дома. Известно, что есть потерпевшая, также сообщается о погибшем человеке. Об этом заявил в своих социальных сетях глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Также ночью россияне обстреляли Святогорск, орки попали в часть ГСЧС. По предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 получили ранения.
"Это – осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий", – заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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