  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Экс-глава армии США в Европе показал возможный план контрнаступления ВСУ на временно оккупированный Крым
В тренде

Экс-глава армии США в Европе показал возможный план контрнаступления ВСУ на временно оккупированный Крым

Общие новости
(3 голосов)

Нужно дальнобойное оружие

Экс-глава армии США в Европе показал возможный план контрнаступления ВСУ на временно оккупированный Крым

Alerts

Новина українською

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, показал возможный план контрнаступления Вооруженных сил Украины на временно оккупированный Крым. Он подчеркнул, что Украине для освобождения полуострова нужно дальнобойное оружие.

Читайте такжеГенштаб: В войсках врага отмечается массовое дезертирство, оккупанты готовятся к бегству с Херсонщины

На первом этапе украинские защитники должны наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре и базам Черноморского флота РФ. Вторым этапом, по мнению Ходжеса, должна быть работа дронов, которые должны поразить другие некоторые цели. Завершением этой операции станет ввод украинских военных в Крым.

Генерал подчеркнул, что остров нужно изолировать и сделать непригодным для размещения российских оккупационных войск. Ходжес считает Крым решающим полем битвы, которое может определить исход российско-украинской войны.

По теме
yellow-arrow
Rheinmetall поставил Украине ПВО Skyranger и Skynex, а также автоматизированные системы разведки
yellow-arrow
В Минобороны РФ отреагировали на бавовну в Туапсе. ВИДЕО взрыва на нефтебазе и ФОТО с места удара
yellow-arrow
Лукашенко заявил, что у Украины нет выбора, и ей нужно немедленно подписывать мир с РФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Бен Ходжес
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде