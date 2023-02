Экс-глава армии США в Европе показал возможный план контрнаступления ВСУ на временно оккупированный Крым

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, показал возможный план контрнаступления Вооруженных сил Украины на временно оккупированный Крым. Он подчеркнул, что Украине для освобождения полуострова нужно дальнобойное оружие.

На первом этапе украинские защитники должны наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре и базам Черноморского флота РФ. Вторым этапом, по мнению Ходжеса, должна быть работа дронов, которые должны поразить другие некоторые цели. Завершением этой операции станет ввод украинских военных в Крым.

Генерал подчеркнул, что остров нужно изолировать и сделать непригодным для размещения российских оккупационных войск. Ходжес считает Крым решающим полем битвы, которое может определить исход российско-украинской войны.

CRIMEA THE VULNERABLE: General Ben Hodges @general_ben lays out the plan for Crimea’s liberation. Long-range strikes to cut off Crimea’s logistics. Daily precision munition attacks on the Black Sea Fleet and RU air forces will prepare the battle space for a land campaign. https://t.co/yeNYOSfwJi pic.twitter.com/51U39Vktcs