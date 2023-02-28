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Лукашенко заявил, что у Украины нет выбора, и ей нужно немедленно подписывать мир с РФ

Общие новости
(2 голосов)

Летит в Китай и нервничает перед своими после бавовны в Мачулищах

Лукашенко заявил, что у Украины нет выбора, и ей нужно немедленно подписывать мир с РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у Украины якобы нет иного выбора, и она должна подписать с Кремлем "мирное соглашение". По версии Лукашенко, Киев, якобы, не должен ставить Москве условия для прекращения войны. Он также пригрозил тем, что Россия может "поставить экономику на военные рельсы".

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Лукашенко посоветовал Зеленскому "помириться с РФ, чтобы не допустить гибели Украины"; если в мире начнется новый военный конфликт, то о нашем государстве "все забудут".

На днях белорусский диктатор встретится с Си Цзиньпином. Сообщается, что с 28 февраля по 2 марта будут обсуждаться совместные масштабные проекты и международные проблемы.

Отметим, что Лукашенко заметно нервничал во время совещания с силовиками, которое состоялось после попадания БПЛА по российскому самолету на аэродроме в Мачулищах.

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В статье: Александр Лукашенко война с россией
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Комментарии (2)
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nadobi (Полтава)
28.02.2023 в 15:52
Выбор есть всегда
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aleks68
28.02.2023 в 13:36
...... подстилка плешивого.сдохнет х...ло и что будет с бульбофюрером?новые китайские хозяева не помогут
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