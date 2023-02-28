Лукашенко заявил, что у Украины нет выбора, и ей нужно немедленно подписывать мир с РФ
Летит в Китай и нервничает перед своими после бавовны в Мачулищах
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у Украины якобы нет иного выбора, и она должна подписать с Кремлем "мирное соглашение". По версии Лукашенко, Киев, якобы, не должен ставить Москве условия для прекращения войны. Он также пригрозил тем, что Россия может "поставить экономику на военные рельсы".
Лукашенко посоветовал Зеленскому "помириться с РФ, чтобы не допустить гибели Украины"; если в мире начнется новый военный конфликт, то о нашем государстве "все забудут".
На днях белорусский диктатор встретится с Си Цзиньпином. Сообщается, что с 28 февраля по 2 марта будут обсуждаться совместные масштабные проекты и международные проблемы.
Отметим, что Лукашенко заметно нервничал во время совещания с силовиками, которое состоялось после попадания БПЛА по российскому самолету на аэродроме в Мачулищах.
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