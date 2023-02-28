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В Минобороны РФ отреагировали на бавовну в Туапсе. ВИДЕО взрыва на нефтебазе и ФОТО с места удара

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В Минобороны РФ отреагировали на бавовну в Туапсе. ВИДЕО взрыва на нефтебазе и ФОТО с места удара

россми

Новина українською

Утром в Санкт-Петербурге аэропорт Пулково перестал принимать самолеты, в городе был введен план "Ковёр" из-за неизвестного объекта в воздухе. Над городом были подняты истребители, гражданские самолеты не приближались к Санкт-Петербургу. В 11:03 план "Ковер" оккупанты отменили.

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Минобороны России заявило, что силы Западной зоны ответственности ПВО (именно там расположен Санкт-Петербург) проводили тренировки по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.

Российские военные якобы отрабатывали обнаружение, перехват и идентификацию цели, а также взаимодействие с экстренными службами.

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В статье: война с россией бавовна
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