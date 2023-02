Rheinmetall поставит Украине ПВО Skyranger и Skynex, а также автоматизированные системы разведки

Генеральный директор немецкой компании Rheinmetall заявил, что системы ПВО Skyranger и Skynex AA Systems будут переданы на Украине. Об этом он заявил в беседе с обозревателем немецкого издания Focus. Группа Rheinmetall еще 9 декабря 2022 года сообщила, что поставит "международному заказчику" два новых 35-мм наземных зенитных артиллерийских комплекса Skynex.

Украина стала первым известным получателем Skynex. Пушка комплекса Oerlikon ведет огонь программируемыми снарядами AHEAD, что делает ее особо эффективной для поражения малоразмерных воздушных целей. Стоимость одного такого снаряда составляет сейчас около 4000 евро. Эффективная дальность стрельбы составляет до 4,5 км.

What a game-changer!

Watch the Skynex Skyknight Air Defence System: the first time it is being showcased as the whole system at the #LeadingEDGE stand at IDEX 2023.#BeyondPossibilities pic.twitter.com/ExDHaEAQpb