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Столтенберг: Украина станет членом НАТО, но в долгосрочной перспективе

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Сейчас вопрос состоит в том, чтобы Украина победила

Столтенберг: Украина станет членом НАТО, но в долгосрочной перспективе

Новина українською

НАТО следует поддерживать Украину, сейчас важно, чтобы Украина победила.

Как передает Daily Mail, об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО согласились, что Украина станет членом нашего Альянса, но в то же время это долгосрочная перспектива", - сказал он.

По словам Столтенберга, "сейчас вопрос состоит в том, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство, и поэтому нам нужно поддерживать Украину".

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Он считает, что когда российско-украинская война закончится, мы должны убедиться, чтобы история не повторилась.

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В статье: война с россией Йенс Столтенберг
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