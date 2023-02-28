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В Московской области неподалеку от станции Газпрома упал беспилотник, - росСМИ

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Российские СМИ традиционно пишут, что беспилотник украинский

В Московской области неподалеку от станции Газпрома упал беспилотник, - росСМИ

фото из свободных источников

Новина українською

В Московской области в районе Коломны неподалеку от объекта, принадлежащего "Газпрому", упал беспилотник.

Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев это произошло вблизи села Губастово, а целью, вероятно, был объект "гражданской инфраструктуры", который не пострадал. По словам губернатора разрушений на земле нет.

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Российские информационные телеграм-каналы сообщают, что беспилотник обнаружили "в нескольких метрах от территории газовой компрессорной станции - объекта, принадлежащего "Газпрому".

Позже об этом также заявили официальные экстренные службы РФ.

Также российские СМИ сообщают, что это якобы БПЛА UJ-22 Airborne. Он способен нести на себе 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7.

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В статье: война с россией
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